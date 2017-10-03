Терориста "ЛНР", який приїхав лікуватися в Київську область, позбавили волі на 13 років

Чоловік вступив у лави бойовиків у 2014 році й отримав посаду в "розвідці"

Суд у Харківській області визнав винним 33-річного жителя Луганської області Ігоря Чуба за трьома статтями Кримінального кодексу і засудив його до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, чоловік, який раніше працював адвокатом, у травні 2014 року приєднався до терористів "ЛНР", де зайняв посаді в "розвідці", - інформує "LB.ua".

"Серед обов'язків обвинуваченого, крім активної участі в діяльності незаконних збройних формувань, було налагодження системи збагачення терористів шляхом «експропріації» майна громадян. Зокрема, "голова розвідки" разом зі спільниками підстерігали людей на виїзді з Луганська, зупиняли машини і відбирали транспортні засоби разом із цінними речами. Награбоване зберігалося на території захопленого Управління Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці червня 2014 року на одному з пропускних пунктів Чуб разом з іншими терористами зупинили автомобіль Mitsubishi ASX, за кермом якого сиділа 68-річна жінка. Погрожуючи і залякуючи, зловмисники спочатку "допитували" потерпілу протягом майже п'яти годин, а потім "конфіскували" в неї автомобіль і ноутбук.

У 2015 році Чуб отримав поранення і приїхав лікуватися в Київську область, де в травні його затримали співробітники СБУ.

Раніше, співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську на Донеччині інформаторку терористичної організації "ДНР".