Терориста "ЛНР", який приїхав лікуватися в Київську область, позбавили волі на 13 років
За даними слідства, чоловік, який раніше працював адвокатом, у травні 2014 року приєднався до терористів "ЛНР", де зайняв посаді в "розвідці", - інформує "LB.ua".
"Серед обов'язків обвинуваченого, крім активної участі в діяльності незаконних збройних формувань, було налагодження системи збагачення терористів шляхом «експропріації» майна громадян. Зокрема, "голова розвідки" разом зі спільниками підстерігали людей на виїзді з Луганська, зупиняли машини і відбирали транспортні засоби разом із цінними речами. Награбоване зберігалося на території захопленого Управління Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці червня 2014 року на одному з пропускних пунктів Чуб разом з іншими терористами зупинили автомобіль Mitsubishi ASX, за кермом якого сиділа 68-річна жінка. Погрожуючи і залякуючи, зловмисники спочатку "допитували" потерпілу протягом майже п'яти годин, а потім "конфіскували" в неї автомобіль і ноутбук.
У 2015 році Чуб отримав поранення і приїхав лікуватися в Київську область, де в травні його затримали співробітники СБУ.
Раніше, співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську на Донеччині інформаторку терористичної організації "ДНР".
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