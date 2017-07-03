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У Слов’янську спіймали жінку-інформатора, яка здавала бойовикам дислокацію ЗСУ, - ВІДЕО

Жінка збирала інформацію про склад і озброєння, місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки і особового складу сил антитерористичної операції у районі Слов’янська
Співробітники Служби безпеки України затримали у Слов’янську на Донеччині інформаторку терористичної організації "ДНР".
У Слов’янську спіймали жінку-інформатора, яка здавала бойовикам дислокацію ЗСУ, - ВІДЕО Фото:скріншот

Правоохоронці встановили, що жінка за завданням куратора одного з незаконних збройних формувань "ДНР" збирала інформацію про склад і озброєння, місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки і особового складу сил антитерористичної операції у районі Слов’янська, - повідомляє СБУ.

Отримані дані зловмисниця передавала через Інтернет або телефоном, із дотриманням заходів конспірації, замовнику на тимчасово окупованій території.

За інформацією СБ України, на бік терористів жінка перейшла під час тимчасової окупації Слов’янська незаконними збройними формуваннями "ДНР" у 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими вона залишилася у районному центрі та розпочала збір та передачу інформації бойовикам.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили комп’ютер, флеш-накопичувач та мобільний телефон із доказами передання інформації представникам "ДНР".

Нагадаємо, у Сумах ліквідували неконтрольований канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено керували з Росії.

Раніше повідомляли, що співробітники Служби безпеки України дізналися, що уряд Російської Федерації фінансує терористичну організацію "ЛНР".

 

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07 03 2017 18:58
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