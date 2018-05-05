На навчаннях у Житомирській області помер сержант запасу
За інформацією командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, у 44-річного сержанта запасу Андрія Яковича Купріяна зупинилося серце. Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.
"Присутні військові лікарі вжили всі необхідні реанімаційні заходи в повному обсязі, однак врятувати життя людини не вдалося. Керівний склад командування Десантно-штурмових військ та окремої аеромобільної бригади висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті сержанта запасу Андрія Яковича Купріяна", – повідомляють у прес-службі командування ДШВ ЗС України.
Нагадаємо, в одній із військових частин Рівненської області від вогнепального поранення помер військовослужбовець-контрактник.
На загальновійськовому полігоні СМТ Гончарівське Чернігівської області під колесами БМП загинув військовослужбовець військової служби за контрактом.
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