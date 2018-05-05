На навчаннях у Житомирській області помер сержант запасу Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність

На Житомирщині під час проведення заходів з бойової підготовки одного із підрозділів ДШВ сьогодні, 5 травня, помер сержант запасу.

Фото: rudana.com.ua

За інформацією командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, у 44-річного сержанта запасу Андрія Яковича Купріяна зупинилося серце. Попередня причина смерті – гостра серцева недостатність. "Присутні військові лікарі вжили всі необхідні реанімаційні заходи в повному обсязі, однак врятувати життя людини не вдалося. Керівний склад командування Десантно-штурмових військ та окремої аеромобільної бригади висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті сержанта запасу Андрія Яковича Купріяна", – повідомляють у прес-службі командування ДШВ ЗС України. Нагадаємо, в одній із військових частин Рівненської області від вогнепального поранення помер військовослужбовець-контрактник. На загальновійськовому полігоні СМТ Гончарівське Чернігівської області під колесами БМП загинув військовослужбовець військової служби за контрактом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію