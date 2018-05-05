У прокуратурі розповіли деталі загибелі військового ЗСУ на полігоні в Чернігівській області
Як розповіли у військовій прокуратурі Центрального регіону України, механік-водій однієї з військових частин за кермом БМП наїхав на солдата-контрактника – військовослужбовця своєї ж військової частини, 1996 року народження. Внаслідок наїзду останній загинув на місці. На місце події викликали медичного працівника, який провів невідкладні реанімаційні заходи, проте врятувати потерпілого не вдалося.
"Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що обидва військовослужбовці залишилися після проведення бригадних тактичних навчань поблизу тактичного поля загальновійськового полігону з метою проведення ремонту двох бойових машин піхоти. Грубо порушуючи Статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт обидва контрактники придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії. Винуватець трагедії, закінчивши ремонт, вирішив під'їхати до іншої БМП з метою взяття її на буксир. Проте він не помітив потерпілого, який ліг відпочивати поблизу другої БМП, та скоїв наїзд на нього, внаслідок чого останній отримав важкі травми, несумісні з життя", – повідомили у прокуратурі.
Згідно з актом медичного огляду від 4 травня 2018, проведеного представниками відділення Військової служби правопорядку Чернігівського ЗВ ВСП, стан алкогольного сп'яніння винуватця трагедії становить 0,44 проміле.
На місце події виїжджала група військових прокурорів під керівництвом військового прокурора Чернігівського гарнізону Центрального регіону України, співробітники Чернігівського зонального відділу Військової служби правопорядку та слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції ГУНП в Чернігівській області.
"За фактом загибелі військовослужбовця 04.05.2018 року Чернігівським районним відділенням поліції ГУНП в Чернігівській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії", – підсумували у відомстві.
Ч. 1 ст. 415 КК України – це порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого. Карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Як повідомляв iPress.ua, 4 травня на одному з полігонів у Чернігівській області під час навчань смертельно травмувався військовослужбовець.
В одній із військових частин Рівненської області військовослужбовець-контрактник помер від вогнепального поранення, отриманого під час необережного поводження зі зброєю.
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