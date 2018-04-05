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На Рівненщині через необережність застрелився військовий-контрактник

Призначено службове розслідування
В одній із військових частин Рівненської області військовослужбовець-контрактник помер від вогнепального поранення, отриманого під час необережного поводження зі зброєю.
На Рівненщині через необережність застрелився військовий-контрактник Фото: unn.com.ua

"4 травня 2018 року в одній із частин Рівненського гарнізону військовослужбовець військової служби за контрактом під час необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям", - повідомили в прес-службі управління оперативного командування "Захід", інформує УНН.

Начальник прес-служби оперативного командування Анатолій Прошин уточнив, що військовослужбовець сам смертельно поранив себе. При цьому він зазначив, що боєць мав позитивні характеристики.

Але за цим фактом призначено службове розслідування, результати якого буде оприлюднено.

Нагадаємо, що військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за даними офіційної статистики, від початку бойових дій на Донбасі вчинили самогубство щонайменше 554 військових.

Водночас народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.

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