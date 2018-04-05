CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа одному з полігонів у Чернігівській області під час навчань смертельно травмувався військовослужбовець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На навчаннях у Чернігівській області загинув контрактник
Призначено службове розслідування
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляють у 72-ій Окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.
"Під час проведення навчань на одному з полігонів Чернігівської області внаслідок порушення заходів безпеки отримав травми, несумісні з життям, військовослужбовець військової служби за контрактом солдат Усик І. А. За фактом даної події призначено службове розслідування. Командування бригади та оперативного командування "Північ" висловлює щирі співчуття родині загиблого військовослужбовця", – йдеться в повідомленні.
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