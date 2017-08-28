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На обліку в Україні перебувать майже півтора мільйона переселенців з Криму і Донбасу

Вони вже одержали 1 889 570 гривень допомоги
В Україні станом на 28 серпня 2017 року на обліку перебувають 1 586 135 внутрішньо переміщених осіб або 1 276 900 сімей з Донбасу і Криму.
На обліку в Україні перебувать майже півтора мільйона переселенців з Криму і Донбасу Фото: AFP

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Станом на 28 серпня 2017 року одержувачам допомоги профінансовано 1 млн 889 тис. 570 грн", – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики з посиланням на дані структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій в понеділок.

Станом на 24 липня 2017 року на обліку в Україні перебували 1 млн 580 тис. 646 переселенців.

Нагадаємо, Федеративна республіка Німеччина (ФРН) цьогоріч знову надасть безповоротні кошти в сумі 1 млн євро на гуманітарні заходи Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців в Україні.

Громадські діячі та правозахисники звернулися до президента Петра Порошенка із заявою про неприпустимість дискримінації мешканців Криму та Донбасу.

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28 08 2017 15:30
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