На обліку в Україні перебувать майже півтора мільйона переселенців з Криму і Донбасу
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
"Станом на 28 серпня 2017 року одержувачам допомоги профінансовано 1 млн 889 тис. 570 грн", – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики з посиланням на дані структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій в понеділок.
Станом на 24 липня 2017 року на обліку в Україні перебували 1 млн 580 тис. 646 переселенців.
Нагадаємо, Федеративна республіка Німеччина (ФРН) цьогоріч знову надасть безповоротні кошти в сумі 1 млн євро на гуманітарні заходи Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців в Україні.
Громадські діячі та правозахисники звернулися до президента Петра Порошенка із заявою про неприпустимість дискримінації мешканців Криму та Донбасу.
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