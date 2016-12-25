На оборону наступного року виділено рекордні 5,9% ВВП, - Турчинов

У держбюджеті на 2017 рік на оборону закладені видатки у розмірі 5,9% ВВП.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у коментарі "112 каналу".

"На оборону і безпеку заклали 5,9% ВВП. Тобто, це найбільша сума, яка виділялась до цього. Але дуже важливо, щоб всі кошти, які виділені, були реальними. А не повторилася ситуація минулого року, коли є ресурси, але вони не наповнені", - сказав Турчинов.

Він також наголосив, що парламент знову не спромігся проголосувати за спецконфіскацію, між тим ці кошти передбачені на фінансування багатьох оборонних програм.

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці в середу, 21 грудня, прийняла державний бюджет на 2017 рік (законопроект №5000).

Зазначимо, що уряд вніс до Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік ще в середині вересня, як того вимагають норми Бюджетного кодексу. Традиційно бюджет в Україні брали в кінці грудня, але уряд хотів, щоб в цьому році головний фінансовий документ країни був прийнятий вчасно, тобто до 1 грудня. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік на засіданні 20 жовтня, але такі читання затягнулися на два місяці.

Держбюджет на 2016 рік був прийнятий Верховною Радою 25 грудня о 4:05 ранку; держбюджету на 2015 рік - 29 грудень о 4:25 ранку.