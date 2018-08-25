На Одещині підпалили виноградники французького винороба
Станом на суботу вже згоріло 20 га виноградників, повідомляє Лакарен у Facebook.
"Президенте Порошенку! 4 липня в готелі Інтерконтиненталь у Києві після бізнес-форуму я говорив з Вами про проблему рейдерів землі, які хочуть зруйнувати мої виноградники і мою офіційну виноробну компанію. Ви попросили у мене візитку і запевнили мене, що проблему буде розглянуто", - зазначив винороб.
Як повідомлялося, 16 січня 2017 року французький винороб Христоф Лакарен заявив, що по території його подвір'я на Одещині стріляли.
У листопаді 2016 року невідомі на бульдозері знищили виноградники Лакарена у Шабо.
Французький винороб Крістоф Лакарен понад 10 років мешкає у н.п. Шабо. Плантації виноградників частково перебувають на його землі, частково - на орендованій з 2007 року, саме за орендовану ділянку і тривають земельні суперечки.
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