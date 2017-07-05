CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одеській області невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині вандали пошкодили пам'ятник загиблим бійцям АТО
З меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам
Фото:dumskaya.net
В ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам. Муніципалітет має намір відновити пам'ятник, а поліція розшукує злочинців, - повідомив журналіст, член виконкому Балтської громади Роман Грушко, інформує "Думская".
До нападу пам'ятник виглядав так:
Фото: dumskaya.net
Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва вандали осквернили пам'ятник знак Героям Небесної Сотні.
Раніше в місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.
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