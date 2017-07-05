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На Одещині вандали пошкодили пам'ятник загиблим бійцям АТО

З меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам
В Одеській області невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України.
На Одещині вандали пошкодили пам Фото:dumskaya.net

В ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам. Муніципалітет має намір відновити пам'ятник, а поліція розшукує злочинців, - повідомив журналіст, член виконкому Балтської громади Роман Грушко, інформує "Думская".

До нападу пам'ятник виглядав так:

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва вандали осквернили пам'ятник знак Героям Небесної Сотні.

Раніше в місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.

 
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07 05 2017 13:23
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