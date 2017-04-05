CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Голосіївському районі Києва вандали осквернили пам'ятник знак Героям Небесної Сотні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві вандали облили фарбою пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, - ФОТО
Правоохоронці встановлюють причетних до злочину
Фото: 5.ua
Невідомі облили гранітну пам'ятну дошку з написом "Герої не вмирають" жовтою фарбою, повідомляє "5 канал".
Пам'ятник розташований у столичному парку на вулиці Набережно-Корчуватській (на території житлового масиву "Корчувате").
Правоохоронці встановлюють причетних до злочину і ймовірних свідків. Інформацію про подію зареєстрували в журналі єдиного обліку правопорушень.
Нагадаємо, що в місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 05 2017 09:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків