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У Києві вандали облили фарбою пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, - ФОТО

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину
У Голосіївському районі Києва вандали осквернили пам'ятник знак Героям Небесної Сотні.
У Києві вандали облили фарбою пам Фото: 5.ua

Невідомі облили гранітну пам'ятну дошку з написом "Герої не вмирають" жовтою фарбою, повідомляє "5 канал".

Пам'ятник розташований у столичному парку на вулиці Набережно-Корчуватській (на території житлового масиву "Корчувате").

Правоохоронці встановлюють причетних до злочину і ймовірних свідків. Інформацію про подію зареєстрували в журналі єдиного обліку правопорушень.

Нагадаємо, що в місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.

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04 05 2017 09:38
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