На Одещині ветеран АТО змусив прихильника "руского міра" зняти футболку з Путіним, - ФОТО
Про це повідомив портал БессарабияINFORM, опублікувавши відповідні знімки.
Фото: БессарабияINFORM
"Відомий в місті завдяки своїй патріотичній позиції учасник АТО Дмитро Озмитель зустрів сьогодні на вулиці чоловіка, одягненого у футболку із зображенням Путіна з написом "Самий ввічливий президент". Природно, добровольця, який воював на Донбасі за свободу і цілісність України, це не могло не обурити", - зазначають журналісти.
Фото: БессарабияINFORM
Ветеран попросив чоловіка зняти провокаційну футболку, спробувавши при цьому пояснити, чому носити на собі подібне зображення під час російської агресії проти України неприпустимо.
Так, за словами Озмителя, його бойові товариші воюють зараз на Донбасі і віддають свої життя за мир в Україні.
Фото: БессарабияINFORM
У підсумку провокатор зняв футболку, після чого учасник АТО розірвав її і викинув в урну.
Фото: БессарабияINFORM
Крім того, прихильникові Путіна довелося давати пояснення поліції, яка прибула на місце.
Фото: БессарабияINFORM
Нагадаємо, на поатку травня в Одесі на Куликовому полі затримали і надалі депортували в Придністров'я жительку Бендер Ангеліну Крамчанінову - провокаторку, яка зазвичай з'являється в Одесі під час пам'ятних дат - 10 квітня, 2 і 9 травня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків