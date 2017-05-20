На Одещині ветеран АТО змусив прихильника "руского міра" зняти футболку з Путіним, - ФОТО

Крім того, прихильникові Путіна довелося давати пояснення поліції, яка прибула на місце.

В Ізмаїлі Одеської області учасник АТО змусив прихильника "руского міра" зняти з себе футболку з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого порвав її і викинув у сміття.

Про це повідомив портал БессарабияINFORM, опублікувавши відповідні знімки.



Фото: БессарабияINFORM

"Відомий в місті завдяки своїй патріотичній позиції учасник АТО Дмитро Озмитель зустрів сьогодні на вулиці чоловіка, одягненого у футболку із зображенням Путіна з написом "Самий ввічливий президент". Природно, добровольця, який воював на Донбасі за свободу і цілісність України, це не могло не обурити", - зазначають журналісти.



Фото: БессарабияINFORM

Ветеран попросив чоловіка зняти провокаційну футболку, спробувавши при цьому пояснити, чому носити на собі подібне зображення під час російської агресії проти України неприпустимо.

Так, за словами Озмителя, його бойові товариші воюють зараз на Донбасі і віддають свої життя за мир в Україні.



Фото: БессарабияINFORM

У підсумку провокатор зняв футболку, після чого учасник АТО розірвав її і викинув в урну.



Фото: БессарабияINFORM

Крім того, прихильникові Путіна довелося давати пояснення поліції, яка прибула на місце.



Фото: БессарабияINFORM

Нагадаємо, на поатку травня в Одесі на Куликовому полі затримали і надалі депортували в Придністров'я жительку Бендер Ангеліну Крамчанінову - провокаторку, яка зазвичай з'являється в Одесі під час пам'ятних дат - 10 квітня, 2 і 9 травня.