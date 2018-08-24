На Одещині відкрили пам'ятник у вигляді диспетчерської вежі Донецького аеропорту

Під час виготовлення інсталяції використовувалися справжні гільзи й уламки, привезені волонтерами з передової

У селищі Доброслав Лиманського району Одеської області у п'ятницю, 24 серпня, відкрили пам'ятник захисникам України у вигляді вежі Донецького аеропорту.

Композицію урочисто відкрили ввечері і приурочили до 27-ї річниці Незалежності України, пише УНІАН.

Автори композиції – скульптор Віталій Квак і коваль Освальдо Іскерго Фрага.

Металевий пам'ятник створений у вигляді розстріляної окупантами вежі Донецького аеропорту. Його висота – близько 7,5 м.

"Біля стилізованої споруди – кілька фігур українських "кіборгів". Вони приблизно в людський зріст і зроблені таким чином (гратчасті статуї), що під певним кутом перед очима немов розчиняються (через пустоти в конструкції). За задумом авторів, таким чином вони хотіли показати, що захисників аеропорту більше немає – вони загинули, але пам'ять про них буде вічною", – повідомляє видання.

Біля підніжжя пам'ятника встановлено інсталяцію з картою і гербом України, а також напис українською мовою: "Вічна слава безсмертю хоробрих, які кличуть на подвиг живих".

Під час виготовлення інсталяції використовувалися справжні гільзи й уламки, привезені волонтерами з передової. Частину покриття біля підніжжя виконано червоним кольором, що символізує кров українських бійців, які віддали життя за батьківщину. Композиція присвячена всім українцям, які загинули за незалежність країни.

Диспетчерська вежа зруйнованого окупантами Донецького аеропорту – один із символів героїзму українських бійців, яких прозвали "кіборгами". 19-20 січня 2015 року бойовики підірвали термінал аеропорту протикорабельними бомбами. Частина українських військових, які тримали оборону 242 дні, загинула під завалами від потужного удару, когось застрелили в бою, когось – у полоні.



Фото: tsn.ua



Фото: facebook.com | Людмила Прокопечко