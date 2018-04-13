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На Одещині звільнили 33 осіб, яких насильно утримували в "реабілітаційних центрах"

Наркозалежних лікували "милістю Божою"
Співробітники Національної поліції виявили в Лиманському й Ананьївському районах Одеської області два "реабілітаційні центри" для наркозалежних, у яких пацієнтів утримували силою.
На Одещині звільнили 33 осіб, яких насильно утримували в "реабілітаційних центрах" Фото: od.npu.gov.ua

"Нібито "лікарську практику" організували місцеві жителі в орендованих приватних будинках. Клієнтів заманювали під виглядом надання їм лікарської допомоги, насправді пропонували "духовне очищення і милість Божу". Кожного, хто відмовлявся від послуг, тримали силою під наглядом охорони, не даючи можливості вийти за межі будівлі. У Лиманському районі таких бранців було 15, в Ананьївському - 18. Зараз усі вони вже вдома", - повідомили поліцейські.

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях центрів правоохоронці вилучили робочу документацію, комп'ютерну техніку та медичні препарати. Зараз проводиться експертиза на предмет їх фальсифікації і заборони користування. Також були вилучені особисті речі і документи пацієнтів.

Відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.3 ст.146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу України. Проводяться подальші заходи зі встановлення та притягнення до відповідальності організаторів і співучасників цього злочину.

Нагадаємо, що в Харкові в одному з приватних житлових будинків насильно утримували під замком близько 30 осіб (у віці від 25 до 45 років) під приводом лікування від наркотичної залежності.

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13 04 2018 15:58
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