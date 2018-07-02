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У Харкові 30 людей насильно утримували під приводом лікування від наркозалежності

Деякі з полонених кажуть, що не бачили вулицю більш ніж рік
У Харкові в одному з приватних житлових будинків насильно утримували під замком близько 30 осіб (у віці від 25 до 45 років) під приводом лікування від наркотичної залежності.
У Харкові 30 людей насильно утримували під приводом лікування від наркозалежності Фото: khar.gp.gov.ua

Будинок з полоненими виявили працівники місцевої прокуратури №3 та Національної поліції в рамках розслідування кримінального провадження іншого злочину, повідомляє прокуратура Харківської області.

"За свідченнями свідків, які зараз перевіряють слідчим шляхом, жертв хапали просто на вулиці і доставляли в будинок. Там у них відбирали телефони, документи та особисті речі. Вихід з приміщення постійно був під замком, а на вікнах скрізь були решітки. До того ж до полонених було приставлено охорону. Деякі з полонених заявляють, що не бачили вулицю більш ніж рік", - йдеться в повідомленні.

У приміщенні правоохоронці вилучили медпрепарати, які, за словами жертв, їх насильно змушували приймати. Найближчим часом буде призначено експертизу, яка повинна встановити склад препаратів та їх призначення. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі, викрадення двох і більше осіб).

Нагадаємо, що у Волинській області в одному з житлових будинків незаконно утримувались понад 30 людей під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.

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07 02 2018 20:37
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