На Волині понад 30 людей незаконно утримували у "центрі лікування наркозалежності"
Усі утримувані, а це мешканці Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей, були позбавленні засобів зв’язку, особистих документів та верхнього одягу, повідомляє прокуратура області.
Організація так званого реабілітаційного центру була на платній щомісячній основі - 6 тисяч гривень. Правоохоронці затримали двох причетних до діяльності цього центру.
"Вирішується питання про оголошення їм про підозру у катуванні та незаконному позбавлення волі кількох осіб на тривалий час з корисливих мотивів та обрання щодо них запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, що уродженець Закарпатської області використовував свого боржника як працівника в господарстві, а коли той заявив, що борг відпрацював, побив його, зв'язав і кинув у льох.
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