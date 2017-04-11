На Волині понад 30 людей незаконно утримували у "центрі лікування наркозалежності"

Організація так званого реабілітаційного центру була на платній щомісячній основі - 6 тисяч гривень

У Волинській області в одному з житлових будинків незаконно утримувались понад 30 людей під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.

Усі утримувані, а це мешканці Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Львівської та інших областей, були позбавленні засобів зв’язку, особистих документів та верхнього одягу, повідомляє прокуратура області.

Організація так званого реабілітаційного центру була на платній щомісячній основі - 6 тисяч гривень. Правоохоронці затримали двох причетних до діяльності цього центру.

"Вирішується питання про оголошення їм про підозру у катуванні та незаконному позбавлення волі кількох осіб на тривалий час з корисливих мотивів та обрання щодо них запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що уродженець Закарпатської області використовував свого боржника як працівника в господарстві, а коли той заявив, що борг відпрацював, побив його, зв'язав і кинув у льох.