На пенсійну реформу 2018 року потрібно додатково 40 мільярдів, - Мінсоцполітики
"На цей рік, на три місяці після 1 жовтня нам потрібно 12 мільярдів гривень, на наступний рік, за орієнтовними підрахунками, необхідно 40 мільярдів гривень", – повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбор на брифінгу, інформує УНІАН.
Шамбор додав, що на місяць необхідна для осучаснення сума становитиме 3,8 мільярда гривень.
За словами заступника міністра, кошти акумулюватимуться за рахунок додаткових зборів єдиного соцвнеску завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати та розширення бази оподаткування завдяки зниженню розміру єдиного соціального внеску.
Раніше повідомлялося, що надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду в січні-липні перевищили планові показники на 15%, або на 11 мільярдів гривень.
Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанніпроект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".
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