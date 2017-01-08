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На пенсійну реформу 2018 року потрібно додатково 40 мільярдів, - Мінсоцполітики

Кошти акумулюватимуться за рахунок додаткових зборів єдиного соцвнеску
Пенсійна реформа, яка передбачає осучаснення пенсій із 1 жовтня 2017 року, потребуватиме в 2018 році додаткових 40 мільярдів гривень.
На пенсійну реформу 2018 року потрібно додатково 40 мільярдів, - Мінсоцполітики Фото:Reuters

"На цей рік, на три місяці після 1 жовтня нам потрібно 12 мільярдів гривень, на наступний рік, за орієнтовними підрахунками, необхідно 40 мільярдів гривень", – повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбор на брифінгу, інформує УНІАН.

Шамбор додав, що на місяць необхідна для осучаснення сума становитиме 3,8 мільярда гривень.

За словами заступника міністра, кошти акумулюватимуться за рахунок додаткових зборів єдиного соцвнеску завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати та розширення бази оподаткування завдяки зниженню розміру єдиного соціального внеску.

Раніше повідомлялося, що надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду в січні-липні перевищили планові показники на 15%, або на 11 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада підтримала у першому читанніпроект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

 

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01 08 2017 14:17
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