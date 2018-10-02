На підтримку політв'язнів у Криму зібрали 2 мільйони
"Сума, зібрана лише у межах Криму, становить близько 2 млн рублів. Це достатня сума для погашення всіх штрафів", - зазначив координатор організації Ділявер Меметов, повідомляє "Кримська солідарність".
"Дякуємо усім, хто надав допомогу і підтримку, незалежно від конфесії чи національності, і вніс свої 10 рублів у цей марафон, проявивши свою солідарність. Ви показали свою єдність з тими, хто проявляє свою активну позицію щодо несправедливості, яка відбувається сьогодні у Криму", - додав він.
Як відомо, 14 жовтня 2017 року кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму. В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.
18 грудня пройшли одночасно понад 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.
У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.
Наприкінці грудня кримськотатарські активісти з громадського об'єднання "Кримська солідарність" оголосили про початок збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках нового "Кримського марафону".
Нагадаємо, Суд в анексованому Криму знову продовжив на два місяці термін перебування під вартою українцеві Євгенові Панову, який проходить у так званій "справі про диверсантів".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа