Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На посаду Марушевської в Одеській митниці претендують вісім кандидатів, - ДФС

Кандидати у період з 29 по 31 березня мають пройти три етапи конкурсу: тестування, розв’язання ситуативних завдань, співбесіду
В середу, 29 березня, відбувся перший етап конкурсу на обіймання вакантних посад начальників Одеської, Івано-Франківської та Тернопільської митниць.
На посаду Марушевської в Одеській митниці претендують вісім кандидатів, - ДФС Фото: vkurse.ua

Претенденти були протестовані на знання законодавства України, -  повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Участь у тестуванні на посаду начальника Одеської митниці брали 12 кандидатів, Івано-Франківської – 8, Тернопільської - 1.

Фото:sfs.gov.ua

Тест зараховано 8 кандидатам на посаду начальника Івано-Франківської митниці, 8 кандидатам – на посаду начальника Одеської і 1 –  на посаду Тернопільської.

Всі кандидати зможуть взяти участь у другому етапі конкурсу. До роботи в конкурсній комісії залучені представники Громадської ради при ДФС і народні депутати – члени профільного комітету Верховної ради.

Прийом документів на конкурс проходив з 10 по 27 березня 2017 року. Кандидати у період з 29 по 31 березня мають пройти три етапи конкурсу: тестування, розв’язання ситуативних завдань, співбесіду.

Кандидати, які успішно пройдуть всі етапи конкурсу та наберуть найбільшу кількість балів, будуть рекомендовані комісією для обіймання вакантних посад керівників.

Нагадаємо, що 14 листопада 2016 року Марушевська заявила, що йде у відставку, оскільки "всі інструменти реформування на регіональному рівні вичерпані".  Після її звільнення Одеську митницю тимчасово очолив директор Департаменту організації митного контролю Олексій Василенко.

5 грудня голова Одеської митниці Юлія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.

Раніше, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявляв, що екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевская потрапила під слідство за підозрою в корупції.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2017 15:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.