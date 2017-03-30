На посаду Марушевської в Одеській митниці претендують вісім кандидатів, - ДФС

Кандидати у період з 29 по 31 березня мають пройти три етапи конкурсу: тестування, розв’язання ситуативних завдань, співбесіду

В середу, 29 березня, відбувся перший етап конкурсу на обіймання вакантних посад начальників Одеської, Івано-Франківської та Тернопільської митниць.

Претенденти були протестовані на знання законодавства України, - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Участь у тестуванні на посаду начальника Одеської митниці брали 12 кандидатів, Івано-Франківської – 8, Тернопільської - 1.

Фото:sfs.gov.ua

Тест зараховано 8 кандидатам на посаду начальника Івано-Франківської митниці, 8 кандидатам – на посаду начальника Одеської і 1 – на посаду Тернопільської.

Всі кандидати зможуть взяти участь у другому етапі конкурсу. До роботи в конкурсній комісії залучені представники Громадської ради при ДФС і народні депутати – члени профільного комітету Верховної ради.

Прийом документів на конкурс проходив з 10 по 27 березня 2017 року. Кандидати у період з 29 по 31 березня мають пройти три етапи конкурсу: тестування, розв’язання ситуативних завдань, співбесіду.

Кандидати, які успішно пройдуть всі етапи конкурсу та наберуть найбільшу кількість балів, будуть рекомендовані комісією для обіймання вакантних посад керівників.

Нагадаємо, що 14 листопада 2016 року Марушевська заявила, що йде у відставку, оскільки "всі інструменти реформування на регіональному рівні вичерпані". Після її звільнення Одеську митницю тимчасово очолив директор Департаменту організації митного контролю Олексій Василенко.

5 грудня голова Одеської митниці Юлія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.