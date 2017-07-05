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На президента Ірану напали шахтарі, – ФОТО

Вони критикували недостатні заходи безпеки на шахтах
На автомобіль президента Ірану Хассана Рухані напали обурені шахтарі після того, як глава держави приїхав до місця аварії на шахті, що забрала життя 35 гірників.
На президента Ірану напали шахтарі, – ФОТО Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє АР.

"Обурені шахтарі та члени їхніх сімей атакували автомобіль, що перевозив іранського президента Хассана Рухані після того, як він відвідав місце смертоносного вибуху на шахті", – йдеться в повідомленні.


Фото: ap.org

Як відомо з відео з місця події, опублікованого інформаційним агентством Fars news agency, один із гірників застрибнув на дах президентського автомобіля, а інший кидав каскою в автомобіль, коли той намагався виїхати з місця аварії. Люди навколо автомобіля критикували недостатні заходи безпеки на шахтах та невідповідність експлуатаційних умов.


Фото: ap.org

Нагадаємо, в результаті вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану загинули щонайменше 35 робочих.

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07 05 2017 18:40
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