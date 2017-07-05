На президента Ірану напали шахтарі, – ФОТО
Про це повідомляє АР.
"Обурені шахтарі та члени їхніх сімей атакували автомобіль, що перевозив іранського президента Хассана Рухані після того, як він відвідав місце смертоносного вибуху на шахті", – йдеться в повідомленні.
Фото: ap.org
Як відомо з відео з місця події, опублікованого інформаційним агентством Fars news agency, один із гірників застрибнув на дах президентського автомобіля, а інший кидав каскою в автомобіль, коли той намагався виїхати з місця аварії. Люди навколо автомобіля критикували недостатні заходи безпеки на шахтах та невідповідність експлуатаційних умов.
Фото: ap.org
Нагадаємо, в результаті вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану загинули щонайменше 35 робочих.
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