CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському штаті Мен науковці зафіксували рідкісне природне явище: на річці Преспумскот у місті Уестбрук сформувався гігантський диск з криги діаметром близько 91 метр.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На річці у штаті Мен утворився крижаний диск діаметром майже 100 метрів
За словами місцевих жителів, подібні явища вони спостерігали на річці і раніше
Фото:BBC
Крижаний диск обертається проти часової стрілки, зовні він дуже нагадує іншу планету, або ж "літаючу тарілку", повідомляє BBC.
За словами місцевих жителів, подібні явища вони спостерігали на річці і раніше, однак диски мали набагато менші розміри.
Диски зазвичай утворюються на вигинах річки, де значно швидша і крутіша течія створює силу, яка формує вир, який, замерзаючи, утврює, диск.
Нагадаємо, що влада Таїланду оголосила про найвищу готовності в окрузі Пак Пхананг через наближення тропічного шторму Пабук.
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16 01 2019 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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