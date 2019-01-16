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На річці у штаті Мен утворився крижаний диск діаметром майже 100 метрів

За словами місцевих жителів, подібні явища вони спостерігали на річці і раніше
В американському штаті Мен науковці зафіксували рідкісне природне явище: на річці Преспумскот у місті Уестбрук сформувався гігантський диск з криги діаметром близько 91 метр.
На річці у штаті Мен утворився крижаний диск діаметром майже 100 метрів Фото:BBC

Крижаний диск обертається проти часової стрілки, зовні він дуже нагадує іншу планету, або ж "літаючу тарілку", повідомляє BBC.

За словами місцевих жителів, подібні явища вони спостерігали на річці і раніше, однак диски мали набагато менші розміри.

Диски зазвичай утворюються на вигинах річки, де значно швидша і крутіша течія створює силу, яка формує вир, який, замерзаючи, утврює, диск.

Нагадаємо, що влада Таїланду оголосила про найвищу готовності в окрузі Пак Пхананг через наближення тропічного шторму Пабук.

 

 

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16 01 2019 20:56
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