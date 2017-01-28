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На Рівненщині через бурштин застрелили селянина

Підозрюваних у вбивстві затримували 8 екіпажів поліції
Біля Рівного правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 57-річного жителя села Люхча Сарненського району Рівненської області.
На Рівненщині через бурштин застрелили селянина Фото: facebook.com/leontiyuk

Про це повідомляє "УНН" з  посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіціі.

За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у вбивстві 57-річного жителя села. У спецоперації на заправці поблизу села Бармаки неподалік обласного центру брало участь 8 екіпажів.

Одна з версій вбивства — нападники застрелили скупника бурштину.

Версію вбивства через бурштин підтримує і журналіст ТРК Рівне-1 Дмитро Леонітіюк. У своєму Facebook він написав, що в Люхчу приїхали рекетири і в результаті перестрілки загинув чоловік.

Нагадаємо, у липні 2016 року Голосіївський суд Києва заарештував п'ятьох організаторів і керівників "бурштинової мафії" з Рівненської області.

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28 01 2017 20:06
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