На Рівненщині через бурштин застрелили селянина
Про це повідомляє "УНН" з посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіціі.
За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у вбивстві 57-річного жителя села. У спецоперації на заправці поблизу села Бармаки неподалік обласного центру брало участь 8 екіпажів.
Одна з версій вбивства — нападники застрелили скупника бурштину.
Версію вбивства через бурштин підтримує і журналіст ТРК Рівне-1 Дмитро Леонітіюк. У своєму Facebook він написав, що в Люхчу приїхали рекетири і в результаті перестрілки загинув чоловік.
Нагадаємо, у липні 2016 року Голосіївський суд Києва заарештував п'ятьох організаторів і керівників "бурштинової мафії" з Рівненської області.
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