На Рівненщині четверо людей голодують через реорганізацію школи

Чоловіки вважають це не реорганізацією, а "ліквідацією", побоюючись, що гімназія після об’єднання втратить якість освіти

У селищі Млинів Рівненської області четверо місцевих жителів голодують шостий день на знак протесту проти реорганізації гімназії та її об’єднання з загальноосвітньою школою.

Про це в коментарі Громадському розповів голова Об’єднаної територіальної громади Млинова Дмитро Левицький.

Голодують четверо людей — з них двоє депутатів селищної ради. На думку Левицького, цей голодний протест має політичний підтекст, адже його підтримує голова районної державної адміністрації. Також Левицький заявив, що не вважає, що голодуючі роблять це "без користі".

Протестувальники стоять під будівлею селищної ради. Місцеві ЗМІ повідомляли з посиланням на учасників протесту, що Левицький ігнорує голодуючих та не виходить до них.

"Ліквідація гімназії під словом "реорганізація" ─ це скорочення освітньої послуги та підстава для оскарження в суді. Ми йдемо цим шляхом. Мені неприємно, що хтось хоче подати вас як купку змовників, які чимось незадоволені. Я прошу владу зупинитися і вийти до людей, бо немає нічого більшого в житті ніж переступити через людину", - заявляв прибічник протестувальників, місцевий депутат Олександр Дехтярчук.

Водночас в коментарі Громадському голова ОТГ спростував цю інформацію та сказав, що неодноразово спілкувався з протестувальниками, "а також вони мають мій телефон".

На засіданні Млинівської селищної ради депутати ухвалили рішення про об’єднання Млинівської гуманітарної гімназії та Млинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 у Млинівський ліцей.

За словами Левицького, такий крок допоможе зекономити виділені на освіту кошти, адже раніше великі освітні приміщення використовувалися нераціонально через малу заповнюваність учнями.

"Завдяки об’єднанню якість послуг збільшиться. Від цього не постраждають ані учні, ані вчителі. Я гарантую, що ми покращуємо якість освіти. На базі тієї школи (гімназії – ред.) створять садочок, центр позашкілля та інклюзивний центр", - розповів голова ОТГ.

Водночас місцеві мешканці вважають це не реорганізацією, а "ліквідацією", побоюючись, що гімназія після об’єднання втратить якість освіти. Крім того, вони вважають, що на оптимізацію навчання треба більше часу та ресурсів.

Голова Млинівської ОТГ також повідомив, що планує звертатися з листом до президента, в якому висловить скаргу щодо районної державної адміністрації, яка заявила раніше, що подасть позов до суду через рішення депутатів про об’єднання шкіл.

"Але я нагадаю, що рішення не просто законне, а довгоочікуване і більше року приймалося. Адміністрація не має право впливати на органи місцевого самоврядування. Це пряме втручання в роботу ОТГ", - заявив Левицький.