На Рівненщині чоловік з вилами налетів на поліцейського

У Рівненській області місцевий житель з вилами напав на поліцейського. Потерпілий дістав колоте поранення плеча і зараз перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Правоохоронець приїхав на місце події після повідомлення про конфлікт між сусідами, повідомляє прес-служба Національної поліції області.

"Близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що на вул. Шевченка у неї виник конфлікт із сусідом. На подію скерували наряд групи реагування у складі двох інспекторів на службовому автомобілі. Вже під час спілкування зі свідками події ті повідомили правоохоронцям, що дебошир має при собі незареєстровану вогнепальну зброю та разом із товаришем напередодні залякував нею людей", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, на якого вказували очевидці, застали за місцем проживання. Той перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився агресивно, а також заперечував наявність зброї. Коли інспектор повернувся до службового авто, зловмисник схопив вила і завдав кілька ударів спочатку по транспортному засобу, а потім вдарив поліцейського. Згодом він зник з місця події.

Через годину чоловіка було затримано поблизу місця проживання рідного брата. Там же виявлено незареєстровану рушницю, яку було вилучено та скеровано на експертизу. Потерпілого 25-річного сержанта поліції госпіталізували до травматологічного відділення з колотим пораненням плеча, грудної клітки та струсом головного мозку. За словами медиків, його стан - середньої тяжкості.

"За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу розпочато досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України. Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Дубенського відділу поліції Юрій Семеренко.

Зараз поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, що 15 червня у Рівненскій області відбулися сутички, в результаті яких було поранено 8 поліцейських.