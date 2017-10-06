На Рівненщині розбився планер, двоє людей загинули

Загинули дівчина та інструктор з польотів Микола Ковальчук, які були на борту

У Рівненській області розбився планер. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Рівне вечірнє" із посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, планер із чоловіком та жінкою на борту впав сьогодні, 10 червня, по обіді поблизу села Пустомити Гощанського району.

Обоє людей загинули.

Як повідомив головний лікар обласного центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік, травми, отримані внаслідок падіння з висоти, були несумісними з життям. І у чоловіка, і в жінки, точний вік яких наразі невідомий, були множинні переломи та значна крововтрата.

За інформацією видання, планер злетів із аеродрому "Воронів".

Як повідомило видання згодом, керівництво аеродрому припускає, що аварія сталася через те, що інструктору стало погано.

"Підозрюємо, що інструктору стало погано, навряд чи були проблеми з планером. Микола Ковальчук все життя літав, він багато років був в авіаклубі, досвідченішого інструктора за нього не знайти", – сказав Олексій Кособуцький, який керує аеродромом.

Нагадаємо, літак Всесвітньої продовольчої програми ООН розбився у провінції Гедо на півдні Сомалі.

У травні в Чернігівській області в районі аеродрому "Півці" розбився одномісний літак "Cessna-172".