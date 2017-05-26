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На Чернігівщині розбився одномісний літак

Пілот літака загинув
У Чернігівській області в районі аеродрому "Півці" розбився одномісний літак "Cessna-172".
На Чернігівщині розбився одномісний літак Фото: cheline.com.ua

Пілот загинув на місці. Під час падіння літак пошкодив приватний будинок, розташований неподалік, повідомляє місцеве видання Чеline.

На місці події працюють рятувальники, поліція та карети швидкої.

Співробітник прес-служби ДСНС Чернігівської області Роман Храпатий розповів "Українській правді", що о 14:58 до оперативно-диспечерської служби надійшло повідомлення про падіння легко-моторного літка біля аеродрому "Півці".

Літак зачепив житловий будинок і загорівся. Пошкоджені 10 кв метрів зовнішньої стіни будівлі.

За викликом на місце події приїхали 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділи міста. О 15:15 пожежа була локалізована і о 15-30 остаточно ліквідована.


Фото: cheline.com.ua

В результаті падіння літака загинув мешканець київської області 1981 року народження. Мешканці житлового будинку не постраждали.

Причина падіння літака встановлюється. На місці події працює оперативна група облуправління ДСНС.

Нагадаємо, що в результаті падіння літака на півдні Боснії і Герцеговини в суботу, 13 травня, загинули 5 осіб, у тому числі 3 дітей.

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26 05 2017 17:16
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