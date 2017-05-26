На Чернігівщині розбився одномісний літак
Пілот загинув на місці. Під час падіння літак пошкодив приватний будинок, розташований неподалік, повідомляє місцеве видання Чеline.
На місці події працюють рятувальники, поліція та карети швидкої.
Співробітник прес-служби ДСНС Чернігівської області Роман Храпатий розповів "Українській правді", що о 14:58 до оперативно-диспечерської служби надійшло повідомлення про падіння легко-моторного літка біля аеродрому "Півці".
Літак зачепив житловий будинок і загорівся. Пошкоджені 10 кв метрів зовнішньої стіни будівлі.
За викликом на місце події приїхали 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділи міста. О 15:15 пожежа була локалізована і о 15-30 остаточно ліквідована.
Фото: cheline.com.ua
В результаті падіння літака загинув мешканець київської області 1981 року народження. Мешканці житлового будинку не постраждали.
Причина падіння літака встановлюється. На місці події працює оперативна група облуправління ДСНС.
Нагадаємо, що в результаті падіння літака на півдні Боснії і Герцеговини в суботу, 13 травня, загинули 5 осіб, у тому числі 3 дітей.
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