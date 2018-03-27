На розгляді Верховного Суду перебуває більш ніж 100 тис. справ

В адмінсуді на одного суддю припадає 200 справ.

У роботі Верховного Суду перебуває майже 105 тис. справ.

Близько 75 тис. справ новий Верховний Суд отримав від своїх попередників, 29 тис. справ надійшли в суд після початку його роботи.

"З таким великим обсягом справ не завжди справляється техніка. Поки що розподілено між суддями 80 тис. справ", -заявила голова суду Валентина Данішевська під час брифінгу з приводу 100 днів роботи ВС, інформує LB.ua.

"Чемпіоном" за кількістю справ є касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду. Він має близько 40 тис. справ.

"У всіх судах практично однакова кількість суддів, але розподіл справ відбувається не рівномірно. Навантаження на кожного суддю господарського касаційного суду становить 30 справ, в адмінсуді - 200 справ. Є справи від 2011 і 2013 років... Хотіли б упоратися швидше із цим завданням, але розуміємо, що швидкість - це загроза якості. Будемо шукати розумний баланс і розглядати справи так, як зможемо", - зазначила Данішевська.

За її словами, спочатку судді розглядають старіші справи, потім нові.

"Розглянуто понад сім тисяч справ. Є, можливо, і такі, які повернуто або залишено без розгляду, оскільки були пропущені терміни або робота адвокатів бажає кращого", - додала голова ВС.

Новий Верховний суд розпочав роботу 15 грудня. У момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

11 листопада 113 суддів нового Верховного суду склали присягу. Вони були призначені президентом Петром Порошенко, який підписав відповідний указ.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів.