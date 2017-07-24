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На Шрі-Ланці військові врятували двох слонів, які потрапили у відкрите море, - ВІДЕО

Рятувальна операція тривала 12 годин
ВМС Шрі-Ланки провели дванадцятигодинну операцію з порятунку двох молодих слонів, яких віднесло у відкрите море.
На Шрі-Ланці військові врятували двох слонів, які потрапили у відкрите море, - ВІДЕО Скріншот

Тварин помітили в кілометрі від берега. Імовірно, слони переходили лагуну Коккилай, коли їх віднесло у відкрите море. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на відомство. 

В ході операції водолази обв'язали тварин мотузками, після чого слонів витягли на берег і відпустили. Їх здоров'ю нічого не загрожувало.

Як повідомляв iPress.ua, у травні журнал bioGraphic опублікував зроблене під водою фото євразійського бобра, який пливе по Луарі з тополевою гілкою в зубах. За цим знімком фотографу довелося полювати чотири роки.

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24 07 2017 08:40
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