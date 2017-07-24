На Шрі-Ланці військові врятували двох слонів, які потрапили у відкрите море, - ВІДЕО

ВМС Шрі-Ланки провели дванадцятигодинну операцію з порятунку двох молодих слонів, яких віднесло у відкрите море.

Тварин помітили в кілометрі від берега. Імовірно, слони переходили лагуну Коккилай, коли їх віднесло у відкрите море. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на відомство.

В ході операції водолази обв'язали тварин мотузками, після чого слонів витягли на берег і відпустили. Їх здоров'ю нічого не загрожувало.

Як повідомляв iPress.ua, у травні журнал bioGraphic опублікував зроблене під водою фото євразійського бобра, який пливе по Луарі з тополевою гілкою в зубах. За цим знімком фотографу довелося полювати чотири роки.