На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан через заворушення
Про це повідомляє інформагенція AP.
Президент Шрі-Ланки розраховує, що цей крок призведе до заспокоєння ситуації та запобігатиме поширенню заворушень.
Раніше цього ж дня влада направила військових та спецпідрозділи поліції в розташоване у центрі країни місто Канді, щоб запобігти подальшим сутичкам на релігійному ґрунті. Це сталося після того, як в місті підпалили низку магазинів та будинків, що належить мусульманам. До таких дій буддистів спонукало повідомлення про вбивство збройним мусульманським угрупованням чоловіка-буддиста. Згодом поліція запровадила комендантську годину у місті.
Впродовж останнього року спостерігалося посилення напруги між представниками громад буддистів, які становлять більшість населення Шрі-Ланки, та мусульман. Окремі радикальні буддистські організації звинувачують мусульман в тому, що ті нібито силоміць навертають іновірців у свою релігію. На додачу мусульманам закидають руйнування буддистських святинь, передає інформагенція dpa.
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