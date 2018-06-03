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На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан через заворушення

Президент Шрі-Ланки розраховує, що цей крок призведе до заспокоєння ситуації та запобігатиме поширенню заворушень
Влада Шрі-Ланки запровадила надзвичайний стан на всій території країни. У вівторок, 6 березня, президент острівної держави Маїтріпала Сірісена оголосив 10-денний режим надзвичайного стану після того, як у центральних регіонах острівної країни кілька днів тривали сутички між буддистами та мусульманами.
На Шрі-Ланці запровадили надзвичайний стан через заворушення Індія, Шрінагар, 29 квітня 2014 року. Місцева мешканка оплакує своє згоріле помешкання. Пожежа у нетрях міста Шрінагар зруйнувала близько 20 будинків і крамничок. Фото: АFР

Про це повідомляє інформагенція AP.

Президент Шрі-Ланки розраховує, що цей крок призведе до заспокоєння ситуації та запобігатиме поширенню заворушень.

Раніше цього ж дня влада направила військових та спецпідрозділи поліції в розташоване у центрі країни місто Канді, щоб запобігти подальшим сутичкам на релігійному ґрунті. Це сталося після того, як в місті підпалили низку магазинів та будинків, що належить мусульманам. До таких дій буддистів спонукало повідомлення про вбивство збройним мусульманським угрупованням чоловіка-буддиста. Згодом поліція запровадила комендантську годину у місті.

Впродовж останнього року спостерігалося посилення напруги між представниками громад буддистів, які становлять більшість населення Шрі-Ланки, та мусульман. Окремі радикальні буддистські організації звинувачують мусульман в тому, що ті нібито силоміць навертають іновірців у свою релігію. На додачу мусульманам закидають руйнування буддистських святинь, передає інформагенція dpa.

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06 03 2018 17:51
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