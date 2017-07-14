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На столичному залізничному вокзалі вилучили контрабандні товари з Росії на 2 млн гривень

У поїздах возили кедрові горіхи, спеції, годинники, побутову техніку і ліки
На території Центрального залізничного вокзалу в Києві правоохоронці вилучили контрабандний товар вартістю близько двох мільйонів гривень, ввезений із Росії поїздами.
На столичному залізничному вокзалі вилучили контрабандні товари з Росії на 2 млн гривень Фото:patrol.police.gov.ua

Операція тривала декілька днів. Серед вилучених товарів - кедрові горіхи, спеції, годинники, побутова техніка і медичні препарати. Контрабанду возили поїздами міжнародного сполучення в обхід митного контролю, - повідомляють на сайті столичної поліції

Фото:patrol.police.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Фото:patrol.police.gov.ua

Встановлюються особи, які перевозили контрабанду.

Інших подробиць не повідомляють.

Фото:patrol.police.gov.ua

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції в Дніпропетровській області викрили злочинну схему продажу фальсифікованого алкоголю.

 
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14 07 2017 11:14
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