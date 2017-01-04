На Сумщині прикордонники затримали бойовика терористичного угрупування "Кальміус"
"Викрили цього громадянина під час здійснення прикордонного контролю потягу сполученням "Москва-Одеса", оскільки стосовно нього була попередня інформація уповноважених державних органів. Під час проведення фільтраційних заходів попередньо встановлено, що чоловік проходив службу в незаконному збройному формуванні, так званого угруповання "Кальміус", як кулеметник", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.
Зараз 33-річного громадянина передали співробітникам відповідних правоохоронних органів для проведення подальших перевірок.
Нагадаємо, що двох громадян України, які, швидше за все, причетні до діяльності незаконних збройних формувань "ЛНР", спіймали співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Росією.
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