Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Сумщині прикордонники затримали бойовика терористичного угрупування "Кальміус"

Стосовно чоловіка була попередня інформація уповноважених державних органів
Вранці 1 квітня на пункті контролю для залізничного сполучення "Конотоп" прикордонники Сумського загону виявили чоловіка, який може бути причетний до діяльності незаконних збройних формувань на сході України.
На Сумщині прикордонники затримали бойовика терористичного угрупування "Кальміус" Фото: АFР

"Викрили цього громадянина під час здійснення прикордонного контролю потягу сполученням "Москва-Одеса", оскільки стосовно нього була попередня інформація уповноважених державних органів. Під час проведення фільтраційних заходів попередньо встановлено, що чоловік проходив службу в незаконному збройному формуванні, так званого угруповання "Кальміус", як кулеметник", - повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Зараз 33-річного громадянина передали співробітникам відповідних правоохоронних органів для проведення подальших перевірок.

Нагадаємо, що двох громадян України, які, швидше за все, причетні до діяльності незаконних збройних формувань "ЛНР", спіймали співробітники Держприкордонслужби на кордоні з Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2017 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

У Києві нагородили переможців Всеукраїнського конкурсу есеїв: "Згода дім будує, а незгода руйнує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.