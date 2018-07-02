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На Тайвані стався новий землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило
Біля узбережжя повіту Гуалянь (Тайвань) стався новий землетрус магнітудою 5,7.
На Тайвані стався новий землетрус Фото: reuters.com

Епіцентр землетрусу розташовувався у 19 км на північний схід від Гуалянь, підземні поштовхи були зафіксовані о 23.21 за місцевим часом. Осередок залягав на глибині 10,8 км, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Геологічну службу США.

Китайське національне телебачення з посиланням на сейсмологічний центр Китаю (CENC) також повідомляє про землетрус, але оцінює його магнітуду в 6,1.

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

Нагадаємо, що поблизу тайванського прибережного міста Хуалянь стався землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини і постраждали більше 200.

Додамо, що внаслідок потужного землетрусу будівля місцевого готелю посунулась убік.

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07 02 2018 21:51
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