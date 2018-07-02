На Тайвані стався новий землетрус
Епіцентр землетрусу розташовувався у 19 км на північний схід від Гуалянь, підземні поштовхи були зафіксовані о 23.21 за місцевим часом. Осередок залягав на глибині 10,8 км, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Геологічну службу США.
Китайське національне телебачення з посиланням на сейсмологічний центр Китаю (CENC) також повідомляє про землетрус, але оцінює його магнітуду в 6,1.
Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.
Нагадаємо, що поблизу тайванського прибережного міста Хуалянь стався землетрус магнітудою 6.4, в результаті якого загинули 2 людини і постраждали більше 200.
Додамо, що внаслідок потужного землетрусу будівля місцевого готелю посунулась убік.
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