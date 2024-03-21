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США прогнозують, що Китай буде готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року – Bloomberg

21 березня 2024, 18:01
США прогнозують, що Китай буде готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року – Bloomberg
КРН нарощує військовий і ядерний арсенал, а ці ознаки вказують на те, що Пекіін буде готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року.

Про це пише агентство Bloomberg.

Такі прогнози дав глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Акіліно. 

Попри те, що економічні проблеми Китаю ростуть, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і становить 223 мільярди доларів.

Адмірал вважає, що за три роки відтоді, як він прийняв командування, армія Китаю прийняла на озброєння додатково 400 винищувачів і 20 великих військових кораблів. 

Крім того, Пекін з 2020 року подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

"Все вказує на вказівку глави КНР Сі Цзіньпіна на зустрічі з армією бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року", - сказав Акіліно.

За його словами, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню. Мова йде про імітацію оточення за допомогою морської і повітряної блокади.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що Тайвань є внутрішньою справою Китаю, і звинуватив США в тому, що він сіє розкол в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Деякі люди в США намагалися роздмухати чутки про китайську загрозу, щоб посилити напруженість по всій протоці і спровокувати конфронтацію. Ми рішуче проти цього", - заявив Цзянь.

Оборонний бюджет Китаю набагато менший, ніж у США. Президент Джо Байден цього місяця запропонував бюджет Пентагону в розмірі 850 мільярдів доларів на 2025 фінансовий рік, куди увійдуть 500 мільйонів доларів на поповнення озброєнь, які будуть надані Тайваню в рамках першого запиту на фінансування, спрямованого на розв'язання агресії в регіоні та забезпечення постійної підтримки Тайваню.

Проте розвідувальна спільнота США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту через Тайвань, навіть незважаючи на те, що він сповнений рішучості взяти острів під свій контроль.

Партнерство Китаю з росією також викликає тривогу, адже Пекін надав путіну економічну допомогу і допомогу у сфері безпеки для вторгнення на Україну. Партнерство Китаю з росією є відповіддю на альянси США в Тихоокеанському регіоні та в інших місцях.

"Це має турбувати всю земну кулю", - сказав Акіліно.

 
КитайвійнаТайвань

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