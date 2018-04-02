На традиційній зустрічі МОК перед Олімпіадою вперше перебуватиме делегація з Ватикану

Представники Ватикану також будуть присутні на церемонії відкриття Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет вперше в історії запросив делегацію з Ватикана на традиційну передолімпійську зустріч, що відбудеться в Південній Кореї.

Ватиканська газета l‘Osservatore Romano повідомляє, що делегацію очолить монсеньйор Мелчор Санчез де Тора, який раніше виступав у п'ятиборстві, пише Reuters.

Представники від Ватикану прибудуть на зустріч лише як спостерігачі. Окрім цього вони також перебуватимуть й на церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Раніше ватиканська делегація була на Іграх у 2016 році, коли Олімпіада відбувалася в Ріо.

Нагадаємо, зимова Олімпіада в місті Пхьончхан (Південна Корея) відбудеться з 9 по 25 лютого. Північна і Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття.

Національний олімпійський комітет оприлюднив список 33 спортсменів, які предсталятимуть Україну.