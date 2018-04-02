СПОРТ НОВИНИМіжнародний олімпійський комітет вперше в історії запросив делегацію з Ватикана на традиційну передолімпійську зустріч, що відбудеться в Південній Кореї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На традиційній зустрічі МОК перед Олімпіадою вперше перебуватиме делегація з Ватикану
Представники Ватикану також будуть присутні на церемонії відкриття Олімпійських ігор
Фото: usatoday.com
Ватиканська газета l‘Osservatore Romano повідомляє, що делегацію очолить монсеньйор Мелчор Санчез де Тора, який раніше виступав у п'ятиборстві, пише Reuters.
Представники від Ватикану прибудуть на зустріч лише як спостерігачі. Окрім цього вони також перебуватимуть й на церемонії відкриття Олімпійських ігор.
Раніше ватиканська делегація була на Іграх у 2016 році, коли Олімпіада відбувалася в Ріо.
Нагадаємо, зимова Олімпіада в місті Пхьончхан (Південна Корея) відбудеться з 9 по 25 лютого. Північна і Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття.
Національний олімпійський комітет оприлюднив список 33 спортсменів, які предсталятимуть Україну.
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04 02 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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