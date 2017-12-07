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На Трампа подали в суд за блокування користувачів Twitter

Користувачі звинуватили президента США у порушенні свободи слова
Представники інституту Knight First Amendment, що займається захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів Twitter.
На Трампа подали в суд за блокування користувачів Twitter Фото:скриншот

Позов поданий від імені семи користувачів соціальної мережі, які стверджують, що Трамп забанив їх за критику в свою адресу і тим самим порушив першу поправку конституції США, - повідомляє Reuters.

Як підкреслюється в позовній заяві, аккаунт Трампа є "публічним майданчиком для обговорення", з якої можна видаляти людей черех їх погляди і переконання. Заблоковані Трампом користувачі не можуть читати і коментувати його повідомлення в соцмережі.

"Перша поправка застосовується до інтернет-форуму таким же чином, яким вона застосовується до міських зборів і відкритих засідань шкільних рад, - цитує заяву глави Knight First Amendment агентство Bloomberg. - Білий дім діє незаконно, видаляючи людей з цього обговорення просто за те, що вони не згодні з президентом".

Представники інституту вимагають, щоб суд визнав блокування користувачів антиконституційною, а також зобов'язав Трампа розблокувати доступ до його облікового запису і оплатити гонорари адвокатів.

Трамп завів аккаунт в соціальній мережі в 2009 році і з тих пір опублікував у ньому понад 35 тисяч повідомлень. Зараз у Трампа більше 33 мільйонів передплатників.

Нагадаємо, президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення.

 
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