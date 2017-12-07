На Трампа подали в суд за блокування користувачів Twitter
Позов поданий від імені семи користувачів соціальної мережі, які стверджують, що Трамп забанив їх за критику в свою адресу і тим самим порушив першу поправку конституції США, - повідомляє Reuters.
Як підкреслюється в позовній заяві, аккаунт Трампа є "публічним майданчиком для обговорення", з якої можна видаляти людей черех їх погляди і переконання. Заблоковані Трампом користувачі не можуть читати і коментувати його повідомлення в соцмережі.
"Перша поправка застосовується до інтернет-форуму таким же чином, яким вона застосовується до міських зборів і відкритих засідань шкільних рад, - цитує заяву глави Knight First Amendment агентство Bloomberg. - Білий дім діє незаконно, видаляючи людей з цього обговорення просто за те, що вони не згодні з президентом".
Представники інституту вимагають, щоб суд визнав блокування користувачів антиконституційною, а також зобов'язав Трампа розблокувати доступ до його облікового запису і оплатити гонорари адвокатів.
Трамп завів аккаунт в соціальній мережі в 2009 році і з тих пір опублікував у ньому понад 35 тисяч повідомлень. Зараз у Трампа більше 33 мільйонів передплатників.
Нагадаємо, президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення.
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