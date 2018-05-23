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У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей

Наразі обставини та причини з'ясовуються
Зранку 23 травня на трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася ДТП, унаслідок якої загинули шестеро людей.
У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей Фото: Нацполіція

Подія сталася біля села Вербляни у Буському районі, вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

"Смертельна аварія сталася у середу, 23 травня, близько 7 ранку. На трасі Е40 Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині відбулося зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом Mercedes Sprinter. За попередньою інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 6 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

 

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23 05 2018 10:18
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