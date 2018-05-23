У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей Наразі обставини та причини з'ясовуються

Зранку 23 травня на трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася ДТП, унаслідок якої загинули шестеро людей.

Фото: Нацполіція

Подія сталася біля села Вербляни у Буському районі, вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області. "Смертельна аварія сталася у середу, 23 травня, близько 7 ранку. На трасі Е40 Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині відбулося зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом Mercedes Sprinter. За попередньою інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 6 осіб", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що в центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.

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