У ДТП на Львівщині загинули шестеро людей
Подія сталася біля села Вербляни у Буському районі, вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, - повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
"Смертельна аварія сталася у середу, 23 травня, близько 7 ранку. На трасі Е40 Київ – Чоп біля села Чучмани Буського району на Львівщині відбулося зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом Mercedes Sprinter. За попередньою інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 6 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в центрі Запоріжжя зіткнулися близько 10 автомобілів та маршрутка. Унаслідок аварії трьох людей госпіталізували.
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