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На трасі в Мексиці виявили близько 300 мертвих акул

За попередньою версією поліції, ймовірно, на вантажівку, що перевозила туші акул, напали бандити
Місцеві жителі виявили на трасі в Мексиці близько 300 мертвих акул.
На трасі в Мексиці виявили близько 300 мертвих акул Фото: marquesinapolitica.com

Мішки з рибинами знайшли в штаті Мічоакан в понад 200 км від моря, повідомляє Marquesina.

При цьому плавники акул були відрізані, а туші випотрошені.

За попередньою версією поліції, ймовірно, на вантажівку, що перевозила туші акул, напали бандити, які, викравши автомобіль, викинули вміст кузова прямо на дорогу.

Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.

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25 01 2018 10:14
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