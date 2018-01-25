На трасі в Мексиці виявили близько 300 мертвих акул

За попередньою версією поліції, ймовірно, на вантажівку, що перевозила туші акул, напали бандити

Місцеві жителі виявили на трасі в Мексиці близько 300 мертвих акул.

Мішки з рибинами знайшли в штаті Мічоакан в понад 200 км від моря, повідомляє Marquesina.

При цьому плавники акул були відрізані, а туші випотрошені.

За попередньою версією поліції, ймовірно, на вантажівку, що перевозила туші акул, напали бандити, які, викравши автомобіль, викинули вміст кузова прямо на дорогу.