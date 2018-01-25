CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісцеві жителі виявили на трасі в Мексиці близько 300 мертвих акул.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На трасі в Мексиці виявили близько 300 мертвих акул
За попередньою версією поліції, ймовірно, на вантажівку, що перевозила туші акул, напали бандити
Фото: marquesinapolitica.com
Мішки з рибинами знайшли в штаті Мічоакан в понад 200 км від моря, повідомляє Marquesina.
При цьому плавники акул були відрізані, а туші випотрошені.
За попередньою версією поліції, ймовірно, на вантажівку, що перевозила туші акул, напали бандити, які, викравши автомобіль, викинули вміст кузова прямо на дорогу.
Нагадаємо, що в США близько 200 свиней розбіглися по шосе після того, як вантажівка, що їх перевозила, перекинулася під час аварії.
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