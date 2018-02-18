На Центральній площі у Чернівцях спалили опудало Порошенка, – ФОТО
Під час заходу активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом.
Один з мітингувальників, як повідомляє УНІАН, запропонував присутнім спалити опудало в костюмі із обличчям Порошенка під синьо-білою парасолею із символікою Партії регіонів.
"Ця влада прийшла від регіоналів. Тут ми маємо такого дідуха, хотілося б його спалити. Хто за те, щоби його спалити?", – запитав він.
Пропозицію підтримали, і учасники заходу підпалили дідуха під оплески присутніх.
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Фото: bukovyna.tv
Нагадаємо, акція прихильників Міхеіла Саакашвілі "Марш за майбутнє" відбулася 18 лютого в Києві без порушень правопорядку.
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