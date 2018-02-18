На Центральній площі у Чернівцях спалили опудало Порошенка, – ФОТО Під час заходу активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом

Учасники акції "Марш за майбутнє" в Чернівцях спалили на площі опудало Порошенка як символ корупції, за їхніми словами, та невиконаних обіцянок.

Фото: bukovyna.tv

Під час заходу активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом. Один з мітингувальників, як повідомляє УНІАН, запропонував присутнім спалити опудало в костюмі із обличчям Порошенка під синьо-білою парасолею із символікою Партії регіонів. "Ця влада прийшла від регіоналів. Тут ми маємо такого дідуха, хотілося б його спалити. Хто за те, щоби його спалити?", – запитав він. Пропозицію підтримали, і учасники заходу підпалили дідуха під оплески присутніх.

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv

Фото: bukovyna.tv Нагадаємо, акція прихильників Міхеіла Саакашвілі "Марш за майбутнє" відбулася 18 лютого в Києві без порушень правопорядку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію