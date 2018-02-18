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На Центральній площі у Чернівцях спалили опудало Порошенка, – ФОТО

Під час заходу активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом
Учасники акції "Марш за майбутнє" в Чернівцях спалили на площі опудало Порошенка як символ корупції, за їхніми словами, та невиконаних обіцянок.
На Центральній площі у Чернівцях спалили опудало Порошенка, – ФОТО Фото: bukovyna.tv

Під час заходу активісти висловлювали обурення діяльністю української влади та, зокрема, президентом.

Один з мітингувальників, як повідомляє УНІАН, запропонував присутнім спалити опудало в костюмі із обличчям Порошенка під синьо-білою парасолею із символікою Партії регіонів.

"Ця влада прийшла від регіоналів. Тут ми маємо такого дідуха, хотілося б його спалити. Хто за те, щоби його спалити?", – запитав він.

Пропозицію підтримали, і учасники заходу підпалили дідуха під оплески присутніх.


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv


Фото: bukovyna.tv

Нагадаємо, акція прихильників Міхеіла Саакашвілі "Марш за майбутнє" відбулася 18 лютого в Києві без порушень правопорядку.

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18 02 2018 21:40
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