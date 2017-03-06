На відновлення доріг Донецької області треба 29 мільярдів гривень, – Жебрівський

За словами Жебрівського, ключові автотраси області залишилися на окупованій території

Голова Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський заявив, що розбудова автомобільних шляхів у Донецькій області потребує фінансування у розмірі 29 мільярдів гривень.

Про це Жебрівський заявив 2 червня під час форуму, присвяченого відновленню та розвитку Донбасу, що відбувався в Маріупольському державному університеті, пише УНІАН.

"Нам необхідно 29 мільярдів гривень, щоб привести дороги Донеччини до ладу", – зазначив Жебрівський.

За його словами, ключові автотраси області залишилися на окупованій території Донбасу.

Жебрівський також наголосив на важливості продовження децентралізації управління, яка наразі триває в Україні.

"Кожен регіон має бути економічно самодостатнім", – підкреслив Жебрівський.

Нагадаємо, патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі будуть їздити тільки по дорогах з твердим покриттям у зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.