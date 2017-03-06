На відновлення доріг Донецької області треба 29 мільярдів гривень, – Жебрівський
Про це Жебрівський заявив 2 червня під час форуму, присвяченого відновленню та розвитку Донбасу, що відбувався в Маріупольському державному університеті, пише УНІАН.
"Нам необхідно 29 мільярдів гривень, щоб привести дороги Донеччини до ладу", – зазначив Жебрівський.
За його словами, ключові автотраси області залишилися на окупованій території Донбасу.
Жебрівський також наголосив на важливості продовження децентралізації управління, яка наразі триває в Україні.
"Кожен регіон має бути економічно самодостатнім", – підкреслив Жебрівський.
Нагадаємо, патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі будуть їздити тільки по дорогах з твердим покриттям у зв'язку з підривом автомобіля місії 23 квітня.
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