На Вінниччині фура з кавунами зіштовхнулася з припаркованою вантажівкою, є загиблі
ДТП сталася близько 4:00 на Немирівському шосе, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
За попередніми даними, 42-річний житель Літинського району, не впорався з керуванням вантажівки "Daf", завантаженої кавунами, та допустив зіткнення з запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем "Daf". Той, у свою чергу, зіткнувся з вантажівкою "Renault", що стояла попереду.
"На місці події від отриманих тілесних ушкоджень загинув пасажир автомобіля "Daf" - 48-річний громадянин Грузії", - зазначається у повідомленні.
При цьому варто зауважити, що тіло загиблого довелося діставати з понівеченої вантажівки рятувальникам. Їх викликали на місце ДТП одночасно з правоохоронцями.
За інформацією прес-служби ДержНС, усього до зазначених робіт залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Наразі слідчо-оперативна група місцевої поліції продовжує проводити першочергові слідчі дії та встановлювати всі обставини автопригоди.
Примітно, слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Закарпатській області, на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.
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