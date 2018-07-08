На Вінниччині фура з кавунами зіштовхнулася з припаркованою вантажівкою, є загиблі

У Вінницькій області сталася дорожно-транспортна пригода за участі трьох вантажних автомобілів, внаслідок аварії загинув іноземець.

ДТП сталася близько 4:00 на Немирівському шосе, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За попередніми даними, 42-річний житель Літинського району, не впорався з керуванням вантажівки "Daf", завантаженої кавунами, та допустив зіткнення з запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем "Daf". Той, у свою чергу, зіткнувся з вантажівкою "Renault", що стояла попереду.

"На місці події від отриманих тілесних ушкоджень загинув пасажир автомобіля "Daf" - 48-річний громадянин Грузії", - зазначається у повідомленні.

При цьому варто зауважити, що тіло загиблого довелося діставати з понівеченої вантажівки рятувальникам. Їх викликали на місце ДТП одночасно з правоохоронцями.

За інформацією прес-служби ДержНС, усього до зазначених робіт залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Наразі слідчо-оперативна група місцевої поліції продовжує проводити першочергові слідчі дії та встановлювати всі обставини автопригоди.

Примітно, слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Закарпатській області, на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.