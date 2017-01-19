CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Вінницькій області через прокуратура розслідує смерть малолітньої дитини в лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Вінниччині загинула дитина через халатність лікарів
Прокуратура почала розслідування
Фото: vseverske.info
За даними правоохоронців, дівчинка 2015 року народження померла у відділені анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, куди її було доставлено в важкому стані з Мурованокуриловецької лікарні планового лікування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінничини.
Прокуратура почала розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.
Нагадаємо, у березні минулого року у Києві до маленької дитини, яка задихалася приїхав п'яний лікар.
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