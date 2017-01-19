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На Вінниччині загинула дитина через халатність лікарів

Прокуратура почала розслідування
У Вінницькій області через прокуратура розслідує смерть малолітньої дитини в лікарні.
На Вінниччині загинула дитина через халатність лікарів Фото: vseverske.info

За даними правоохоронців, дівчинка 2015 року народження померла у відділені анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, куди її було доставлено в важкому стані з Мурованокуриловецької лікарні планового лікування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінничини.

Прокуратура почала розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Нагадаємо, у березні минулого року у Києві до маленької дитини, яка задихалася приїхав п'яний лікар.

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19 01 2017 18:37
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