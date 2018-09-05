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В Росії на військовому параді показали техніку, випробувану в боях у Сирії

До параду залучили 159 одиниць техніки і 75 літаків
На Красній площі в Москві пройшов військовий парад на честь 73-ї річниці Дня Перемоги. За даними міноборони Росії, до параду залучено 13 тис. 46 осіб, 159 одиниць техніки, а також 75 літаків і вертольотів, повідомляє РІА "Новини".
В Росії на військовому параді показали техніку, випробувану в боях у Сирії Фото: EPA

Серед новинок військового параду - пара винищувачів п'ятого покоління Су-57, два модернізовані літаки-перехоплювачі МіГ-31к, оснащених новітніми гіперзвуковими ракетними комплексами "Кинджал".

Вперше представлені новітні зразки озброєння: безпілотні літальні апарати "Корсар" і "Катран", робототехнічні комплекси "Уран-6" і "Уран-9", бойова машина підтримки танків "Термінатор".

Вся ця техніка стоїть на озброєнні російської армії або перебуває в дослідній експлуатації. Більшість новинок пройшли бойову апробацію в Сирії.

Згідно з даними військового відомства, в повітряній частині параду польоти вертольотів проходять на висоті 150 метрів і швидкості 200 кілометрів на годину. Для літаків оперативно-тактичної, Дальньої і Військово-транспортної авіації висота становить від 300 до 500 метрів, а швидкість до 600 кілометрів на годину.

 

 

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09 05 2018 14:00
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