В Росії на військовому параді показали техніку, випробувану в боях у Сирії
Серед новинок військового параду - пара винищувачів п'ятого покоління Су-57, два модернізовані літаки-перехоплювачі МіГ-31к, оснащених новітніми гіперзвуковими ракетними комплексами "Кинджал".
Вперше представлені новітні зразки озброєння: безпілотні літальні апарати "Корсар" і "Катран", робототехнічні комплекси "Уран-6" і "Уран-9", бойова машина підтримки танків "Термінатор".
Вся ця техніка стоїть на озброєнні російської армії або перебуває в дослідній експлуатації. Більшість новинок пройшли бойову апробацію в Сирії.
Згідно з даними військового відомства, в повітряній частині параду польоти вертольотів проходять на висоті 150 метрів і швидкості 200 кілометрів на годину. Для літаків оперативно-тактичної, Дальньої і Військово-транспортної авіації висота становить від 300 до 500 метрів, а швидкість до 600 кілометрів на годину.
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