На Волині шахтарі перекрили трасу

У акції беруть участь близько 70 чоловік

На трасі поблизу контрольно-пропускного пункту "Ягодин" на кордоні з Польщею розпочалась мирна акція протесту нововолинських шахтарів.

"Об 11:30 на відстані 2 кілометрів від пункту пропуску "Ягодин" в районі населеного пункту Старовойтове, що на Волині, відбулось перекриття автомобільної дороги між Києвом та Варшавою шляхом безперервного руху на пішому переході", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

У акції беруть участь близько 70 чоловік, заявляють прикордонники.

Після переговорів з поліцією учасники пікету погодились частково пропускати по одному легковому автомобілю, рух вантажівок заблоковано повністю.

Держприкордонслужба попереджає всіх, хто планує перетнути кордон в пункті пропуску "Ягодин" про можливі незручності.