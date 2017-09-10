CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа трасі поблизу контрольно-пропускного пункту "Ягодин" на кордоні з Польщею розпочалась мирна акція протесту нововолинських шахтарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Волині шахтарі перекрили трасу
У акції беруть участь близько 70 чоловік
Фото: twitter.com/DPSU_ua
"Об 11:30 на відстані 2 кілометрів від пункту пропуску "Ягодин" в районі населеного пункту Старовойтове, що на Волині, відбулось перекриття автомобільної дороги між Києвом та Варшавою шляхом безперервного руху на пішому переході", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
У акції беруть участь близько 70 чоловік, заявляють прикордонники.
Після переговорів з поліцією учасники пікету погодились частково пропускати по одному легковому автомобілю, рух вантажівок заблоковано повністю.
Держприкордонслужба попереджає всіх, хто планує перетнути кордон в пункті пропуску "Ягодин" про можливі незручності.
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09 10 2017 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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