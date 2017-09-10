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На Волині шахтарі перекрили трасу

У акції беруть участь близько 70 чоловік
На трасі поблизу контрольно-пропускного пункту "Ягодин" на кордоні з Польщею розпочалась мирна акція протесту нововолинських шахтарів.
На Волині шахтарі перекрили трасу Фото: twitter.com/DPSU_ua

"Об 11:30 на відстані 2 кілометрів від пункту пропуску "Ягодин" в районі населеного пункту Старовойтове, що на Волині, відбулось перекриття автомобільної дороги між Києвом та Варшавою шляхом безперервного руху на пішому переході", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

У акції беруть участь близько 70 чоловік, заявляють прикордонники.

Після переговорів з поліцією учасники пікету погодились частково пропускати по одному легковому автомобілю, рух вантажівок заблоковано повністю.

Держприкордонслужба попереджає всіх, хто планує перетнути кордон в пункті пропуску "Ягодин" про можливі незручності.

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09 10 2017 15:56
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