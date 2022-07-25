ФОТОНа Волині українські військові збили два ворожих безпілотних літальних апарати. Внаслідок падіння уламків на будинок одна людина загинула, кілька поранених госпіталізовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
25 07 2022 16:39
На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі
Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні
Фото: facebook.com/PvkZahid
Про це повітряне командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
"Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.
На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.
Два ворожих БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.
Як повідомлялося, 25 липня на Волині українські військові збили два ворожих безпілотних літальних апарати. Внаслідок падіння уламків на будинок одна людина загинула, кілька поранених госпіталізовано.
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