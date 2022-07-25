На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі

На Волині українські військові збили два ворожих безпілотних літальних апарати. Внаслідок падіння уламків на будинок одна людина загинула, кілька поранених госпіталізовано.

Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні

Про це повітряне командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.