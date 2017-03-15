ПОЛІТИКА НОВИНИЗа даними екзит-полів, найбільшою фракцією в майбутньому парламенті стане партія прем'єра Марка Рютте, що значно випереджає правого популіста Герта ВілдерсаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На виборах у Нідерландах лідирує партія прем'єра Рютте, - екзит-пол
Права Народна партія за свободу і демократію (VVD) на чолі з Рютте отримає 31 зі 150 місць
прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Права Народна партія за свободу і демократію (VVD) на чолі з Рютте отримає 31 зі 150 місць в парламенті проти 19 у Партії свободи Вілдерса.
Про це повідомляє ВВС.
Також по 19 місць дістанеться Християнсько-демократичній і Ліберальній партіям.
Вілдерс активно використав в ході кампанії анти-іммігрантські і антиісламські гасла і різко нападав на марокканську і турецьку громади Нідерландів.
Перед виборами усі партії країни відмовилися вступати в коаліцію з Вілдерсом.
Нагадаємо, що уряд Рютте раніше підтримав Угоду про асоціацію Україна-ЄС, проти ратифікації якої виступили євроскептики.
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15 03 2017 22:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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