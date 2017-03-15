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На виборах у Нідерландах лідирує партія прем'єра Рютте, - екзит-пол

Права Народна партія за свободу і демократію (VVD) на чолі з Рютте отримає 31 зі 150 місць
За даними екзит-полів, найбільшою фракцією в майбутньому парламенті стане партія прем'єра Марка Рютте, що значно випереджає правого популіста Герта Вілдерса
На виборах у Нідерландах лідирує партія прем прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Права Народна партія за свободу і демократію (VVD) на чолі з Рютте отримає 31 зі 150 місць в парламенті проти 19 у Партії свободи Вілдерса.

Про це повідомляє ВВС.

Також по 19 місць дістанеться Християнсько-демократичній і Ліберальній партіям.

Вілдерс активно використав в ході кампанії анти-іммігрантські і антиісламські гасла і різко нападав на марокканську і турецьку громади Нідерландів.

Перед виборами усі партії країни відмовилися вступати в коаліцію з Вілдерсом.

Нагадаємо, що уряд Рютте раніше підтримав Угоду про асоціацію Україна-ЄС, проти ратифікації якої виступили євроскептики.

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