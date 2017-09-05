На ядерному об’єкті в США оголосили тривогу

У Хенфордському комплексі зі зберігання радіоактивних матеріалів у штаті Вашингтон (США) оголошена тривога у зв'язку з обваленням тунелю.

Про це повідомляє AFP.

Тунель обвалився на території комплексу, який зараз виведений з експлуатації. Частина робітників комплексу були евакуйовані, іншим наказано сховатися в найближчому укритті.

Як стверджують представники влади, загрози витоку радіоактивних речовин немає, проте може відбутися просідання ґрунту над тунелем.

Нагадаємо, у 2016 році тривога була оголошена на території ядерного могильника Саванна Рівер у штаті Південна Кароліна, США.

Державна інспекція ядерного регулювання України в понеділок, 16 січня 2017 року повідомила про завершення робіт з ліквідації могильника радіоактивних відходів "Вакуленчук" на території колишньої ракетної бази в Житомирській області.