CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Хенфордському комплексі зі зберігання радіоактивних матеріалів у штаті Вашингтон (США) оголошена тривога у зв'язку з обваленням тунелю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На ядерному об’єкті в США оголосили тривогу
Загрози витоку радіоактивних речовин немає
Фото: afp.com
Про це повідомляє AFP.
Тунель обвалився на території комплексу, який зараз виведений з експлуатації. Частина робітників комплексу були евакуйовані, іншим наказано сховатися в найближчому укритті.
Як стверджують представники влади, загрози витоку радіоактивних речовин немає, проте може відбутися просідання ґрунту над тунелем.
Нагадаємо, у 2016 році тривога була оголошена на території ядерного могильника Саванна Рівер у штаті Південна Кароліна, США.
Державна інспекція ядерного регулювання України в понеділок, 16 січня 2017 року повідомила про завершення робіт з ліквідації могильника радіоактивних відходів "Вакуленчук" на території колишньої ракетної бази в Житомирській області.
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