На Закарпатті Боржавською вузькоколійкою запустять паровоз

У неділю, 23 липня, в Берегово (Закарпатська область) з Гайворона (Кіровоградська область) доставили паровоз ГР-280, який курсуватиме на Боржавській вузькоколійці.

З кінця липня по кінець серпня у вихідні та святкові дні ретро-паровоз курсуватиме по вузькоколійці між Іршавою, Хмільником і Виноградовом. Він буде тягнути три пасажирські вагони й один вантажний для велосипедів, дрібного вантажу і організації громадського харчування, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Пробний пуск відбудеться в найближчі дні. У перший рейс, за словами губернатора Геннадія Москаля, паровоз "заправлять" буковими дровами з Берегівського лісгоспу.

Паровози серії ГР виготовляли в Німеччині з 1947-го по 1956 рік у рамках репарації Радянському Союзу. На сьогодні в Україні збереглося всього декілька справних паровозів ГР, один з яких працює зараз на Колочавській вузькоколійці в Межигірському районі Закарпаття. Ще декілька паровозів цієї серії встановлені в різних містах як пам'ятники.



Фото: carpathia.gov.ua

Вузькоколійка Іршава - Виноградів була побудована на початку 20 століття. Її нинішня протяжність - 35,75 км.

Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала інформацію про злочинні плани терористів вивезти із історичного музею у Донецьку раритетний паровоз.