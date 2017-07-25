Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Закарпатті Боржавською вузькоколійкою запустять паровоз

Ретро-поїзд курсуватиме у вихідні та святкові дні
У неділю, 23 липня, в Берегово (Закарпатська область) з Гайворона (Кіровоградська область) доставили паровоз ГР-280, який курсуватиме на Боржавській вузькоколійці.
На Закарпатті Боржавською вузькоколійкою запустять паровоз Фото: carpathia.gov.ua

З кінця липня по кінець серпня у вихідні та святкові дні ретро-паровоз курсуватиме по вузькоколійці між Іршавою, Хмільником і Виноградовом. Він буде тягнути три пасажирські вагони й один вантажний для велосипедів, дрібного вантажу і організації громадського харчування, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Пробний пуск відбудеться в найближчі дні. У перший рейс, за словами губернатора Геннадія Москаля, паровоз "заправлять" буковими дровами з Берегівського лісгоспу.

Паровози серії ГР виготовляли в Німеччині з 1947-го по 1956 рік у рамках репарації Радянському Союзу. На сьогодні в Україні збереглося всього декілька справних паровозів ГР, один з яких працює зараз на Колочавській вузькоколійці в Межигірському районі Закарпаття. Ще декілька паровозів цієї серії встановлені в різних містах як пам'ятники.


Фото: carpathia.gov.ua

Вузькоколійка Іршава - Виноградів була побудована на початку 20 століття. Її нинішня протяжність - 35,75 км.

Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала інформацію про злочинні плани терористів вивезти із історичного музею у Донецьку раритетний паровоз.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.