На Закарпатті Боржавською вузькоколійкою запустять паровоз
З кінця липня по кінець серпня у вихідні та святкові дні ретро-паровоз курсуватиме по вузькоколійці між Іршавою, Хмільником і Виноградовом. Він буде тягнути три пасажирські вагони й один вантажний для велосипедів, дрібного вантажу і організації громадського харчування, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.
Пробний пуск відбудеться в найближчі дні. У перший рейс, за словами губернатора Геннадія Москаля, паровоз "заправлять" буковими дровами з Берегівського лісгоспу.
Паровози серії ГР виготовляли в Німеччині з 1947-го по 1956 рік у рамках репарації Радянському Союзу. На сьогодні в Україні збереглося всього декілька справних паровозів ГР, один з яких працює зараз на Колочавській вузькоколійці в Межигірському районі Закарпаття. Ще декілька паровозів цієї серії встановлені в різних містах як пам'ятники.
Фото: carpathia.gov.ua
Вузькоколійка Іршава - Виноградів була побудована на початку 20 століття. Її нинішня протяжність - 35,75 км.
Нагадаємо, що Служба безпеки України отримала інформацію про злочинні плани терористів вивезти із історичного музею у Донецьку раритетний паровоз.
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