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На Закарпатті керівника автошколи спіймали на хабарі

Чоловік погодився оформити документи за 700 доларів
У Закарпатській області на хабарі викрили і затримали керівника Іршавської автомобільної школи обласної організації Товариства сприяння обороні України.
На Закарпатті керівника автошколи спіймали на хабарі Фото: з відкритих джерел

Чиновник був затриманий при одержанні неправомірної вигоди в сумі 700 доларів від місцевого жителя, повідомляє на сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Гроші він вимагав та отримав за сприяння, із використанням свого службового становища в оформленні документів про проходження закарпатцем навчання водіїв категорії "С" в Іршавській автомобільній школі.

"Дії керівника автошколи у кримінальному провадженні кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Зараз тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, що Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату Ужгородської міської ради Станіславу Пономарьову, який є підозрюваним у справі про хабарництво.

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10 04 2017 17:55
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