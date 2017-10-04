На Закарпатті керівника автошколи спіймали на хабарі
Чиновник був затриманий при одержанні неправомірної вигоди в сумі 700 доларів від місцевого жителя, повідомляє на сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Гроші він вимагав та отримав за сприяння, із використанням свого службового становища в оформленні документів про проходження закарпатцем навчання водіїв категорії "С" в Іршавській автомобільній школі.
"Дії керівника автошколи у кримінальному провадженні кваліфікуються за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Зараз тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, що Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату Ужгородської міської ради Станіславу Пономарьову, який є підозрюваним у справі про хабарництво.
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