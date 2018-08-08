На Закарпатті начальника прикордонної застави обстріляли місцеві мешканці
Повідомлення про інцидент правоохоронці Рахівського відділення поліції отримали у вівторок, близько 19:00 вечора. До них звернувся інспектор прикордонної служби, який розповів, що був побитий майор, начальник прикордонної застави, повідомляє видання Мukachevo.net з посиланням на місцевих правоохоронців.
Як з'ясувала слідчо-оперативна група, конфлікт стався між начальником прикордонної застави 1989 року народження та мешканцем Великого Бичківа 1994 року народження і мешканцем Рахова 1981 року народження.
Під час конфлікту, причина якого досі з'ясовується, чоловік з Рахова вистрелив у прикордонника з спецзасобу "Вій" - зброї з гумовими кулями. Він офіційно зареєстрований. Зловмисник скоїв два постріли. Попередньо лікарі діагностували, що у постраждалого закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом вилиці та одне кульове поранення у груди.
Було відкрито кримінальне провадження за ч.3 статті 345 Кримінального кодексу, а саме умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків.
Злочинців затримали у порядку статті 208 КПК, вони взяті під варту на три доби. Слідчі готують подання в суд для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала двох чоловіків, які 2 серпня відкрили хаотичну стрілянину в повітря на своєму подвір'ї та влучили у перехожу.
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