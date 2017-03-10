На Закарпатті поїзд насмерть збив двох чоловіків

Від отриманих травм чоловіки померли на місці

У Воловці Закарпатської області потяг "Ужгород – Харків" насмерть збив одразу двох чоловіків.

Поліція отримала повідомлення про смертельний випадок у смт. Воловець о 18:55, повідомляє Мukachevo.net.

Речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголева заявила, що потяг №114 "Ужгород – Харків" наїхав на двох осіб чоловічої статі перед зупинкою Яблунів.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що потяг рухався у сторону Львова по другій головній колії та здійснив наїзд на мешканця смт Воловець 1964 року народження та чоловіка 1983 року народження мешканця села Конора.

Від отриманих травм чоловіки померли на місці їх направлено в префектуру центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що в смт. Глеваха Київської області технічний потяг зіткнувся з автомобілем, у результаті одна особа загинула, ще одна травмована.